Спорт Президент "Барселоны" назвал клуб, в котором будет играть великий Месси

2021-08-08 14:00

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что экс-нападающий команды Лионель Месси продолжит свою дальнейшую карьеру во французском клубе "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Об этом он рассказал в интервью изданию "Тuttomercatoweb".

По словам Лапорта, Лео Месси подпишет контракт с ПСЖ. Он также отметил, что хотел бы оставить 34-летнего аргентинца в "Барселоне", но этого не будет.

Президент футбольного клуба в своем интервью рассказал, что сделал все возможное, для того, чтобы оставить Лео Месси в команде.

Отметим, что Лионель Месси начал свою карьеру в "Барселоне" в 2000 году и спустя три года он уже играл за основную команду. Футболист впервые сыграл в Лиге Чемпионов против "горняков" из донецкого клуба "Шахтер". В составе "Барселоны" аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок и Суперкубок страны, 4 раза - Лигу чемпионов и 3 раза Суперкубок Европы и один клубный чемпионат мира.