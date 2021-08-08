Коронавирус В Украине могут изменить правила вакцинации

2021-08-08 13:00

 

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины до 14 дней.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Сейчас в Украине используется 28 дней. Для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется использовать 14-дневный интервал", - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что исследования вакцин проводилось с интервалом в 14 дней. В частности это касается новых исследований препарата CoronaVac.

Кузин отметил, что сокращение периода между ревакцинацией позволит привить большее количество людей за более короткий срок.

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