Коронавирус В Ухане провели массовое тестирование на COVID-19 - за пять дней сделали более 11 млн тестов

2021-08-09 15:05

В китайском Ухане провели массовое тестирование местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Врачи сделали более 11,28 млн тестов на инфекцию, сообщает Синьхуа.

Причиной настолько массовой проверки стали несколько случаев заражения коронавирусом.

В минувший иукенд массовое тестирование было завершено. В нем не участвовали только дети до шести лет и студенты, которые уехали из города на летние каникулы.

Как сообщили врачи, вспышка заболеваемости не вызвала широкого распространения вируса в городе.

Всего на тестирование ушло пять дней, было задействовано 28 тысяч медработников.

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