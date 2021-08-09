Коронавирус Украинцы могут посещать еще одну страну ЕС без ограничений

2021-08-09 20:40

Граждане Украины с 7 августа могут пересекать границу с Венгрией без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Лишь путешествующих самолетом просят показать негативный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, заявили в МВД Украины.

В ведомстве пояснили, что авиационный транспорт – исключение, для его пассажиров дополнительно необходимо иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

Вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

Для транзитного проезда - могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.