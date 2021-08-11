Детали документ Замминистра Васьков подставил Кубракова перед международными партнерами

2021-08-11 15:07

Политический и юридический эксперт Геннадий Дубов рассказал, что на днях произошла довольно интересная история в украинской морской отрасли, которую можно охарактеризовать одним предложением: «В Украине письмо Министерства является основанием для прекращения действия Закона и Международной конвенции».

Свою точку зрения он изложил на официальной странице в Фейсбук.

"Думаю, многие слышали недавние новости, что буквально на днях в ходе решительной борьбы с коррупцией «СБУ вернула министерству реестр моряков, котрый ранее захватили рейдеры». Если коротко смысл ситуации в том, что существует Реестр моряков, без которого невозможна выдача документов подтверждающих квалификацию и продление действия таких документов. По мнению следствия, этим реестром завладели неустановленные лица, вероломно вмешивались в его работу, заставляя моряков дополнительно платить за получение/продление документов (наших моряков по всему миру, на секундочку, 150 тысяч человек). Со слов представителя СБ на сегодня подозрения предъявлены целым двум посредникам, они подозреваются в сборе неправомерной выгоды с нескольких моряков", - заявил Дубов.

К слову, в рамках этого производства были изъяты серверы с соответствующим реестром. Как это часто бывает, последствия следственных действий в виде изъятия чего-либо, пожалуй, продумывались не до их проведения, а уже после. Собственно, эти привели к полной остановке работы упомянутого реестра. Прямая речь представителя Мининфраструктуры: «Застывшие те не прозрачные сервисы, которые работали до того, но следует отметить, что начать прозрачную работу исключительно на государственных мощностях в том объеме, который необходимо морякам, мы сейчас еще не готовы».

"И здесь, собственно, возникла проблема. Ведь, согласно правилу II / 5 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков, а также ст.51 Кодекса торгового мореплавания подтверждение дипломов происходит не реже одного раза в пять лет. Без реестра подтвердить дипломы невозможно. Выдать новые - тоже. Делим количество моряков (150 тыс) на 5 лет и получаем приблизительную цифру в 30 тысяч человек, у которых возникают проблемы", - подчеркивает Геннадий Дубовой.

"В моем понимании вопрос тупиковый: если наш Кодекс еще и можно хоть и не очень быстро привести в соответствие с нашей реальностью, то с Конвенцией это невозможно в принципе. Однако, это только если смотреть на ситуацию глазами «нормативиста-буквоеда», а вот посмотрев на проблему глазами представителя «школы свободного права» в ее современной интерпретации – выход можно найти, что и сделало Мининфраструктуры: «Ми прийняли рішення про продовження дії документів моряків … до кінця поточного року та плануємо продовжувати їх і далі … тобто людям, які мають документи моряків, не потрібно звертатися за їх продовженням взагалі», - добавляет эксперт.

"В общем Письмо Министерства, противореча Кодексу и Конвенции, решает вопрос. Пока, правда, не понятно как отнесутся к такому, без сомнения, инновационному подходу за границей, где такие документы будут предъявлять", - подытожил Дубов.