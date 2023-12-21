Политика Власти Украины и Польши ведут переговоры на высшем уровне для разблокирования границы

2023-12-21 15:37

Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков обсудил с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком разблокирование границы. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.



"Провели первую встречу с новоназначенным министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком в Варшаве. Обсуждали несколько вопросов транспортной сферы, но главная тема – разблокирование границы. Мы представили ключевые цифры и аналитические данные грузовых перевозок украинскими и польскими перевозчиками, свидетельствующие – проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет", – сказал Кубраков.



Он рассчитывает на разработку общей позиции с Польшей уже на этой неделе.



"Важно прийти к единому пониманию цифр и данных о перевозках и доле рынка, занимаемых нашими и польскими перевозчиками. В условиях частичной блокады глубоководных портов, количество перевозок очевидно возросло. Значительную долю занимает перевозка горючего, гуманитарных грузов, зерна. Таким образом мы обеспечиваем критически важный импорт для Украины и поддерживаем экспортную логистику", – отметил министр.



Он также обсудил с польским коллегой создание отдельной электронной очереди для пустых фур на Ягодин – Дорогуск. Министр отметил, что очередь заработала с 18 декабря, однако из-за блокирования границы влияние этого решения увидеть невозможно.





