Коронавирус Глава НАБУ получил за июль в 30 раз больше средней зарплаты украинцев

2021-08-12 19:00

 

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник за июль текущего года получил 436 666 гривен, что в 30 раз больше средней зарплаты украинцев, которая составляет 14 313 грн.

Об этом со ссылкой на ответ возглавляемого Сытником правоохранительного органа сообщают "Украинские новости" в четверг, 12 августа.

  • должностной оклад Сытника во втором летней месяце составил 114 654,55 грн,
  • доплата за выслугу лет - 45 861,82 грн,
  • доплата за работу, связанную с доступом к гостайне, - 11 465,45 грн,
  • доплата за ранг - 727,27 грн,
  • надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 22 930,91 грн,
  • индексация зарплаты - 240,06 грн,
  • отпускные за четыре дня - 26 446,80 грн,
  • денежная помощь к отпуску - 214 339,57 гривен.

Налоги и сборы Артем Сытник уплатил 85 149,96 грн.

После удержания налогов и сборов директор НАБУ получил 436 666, 23 грн.

Сколько получает Сытник. Скриншот: ukranews.com

Напомним, за июнь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник за июнь получил 215 тысяч гривен. За июль такую же сумму, что, отметим, в четыре раза больше, чем у главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. Таким образом, по сравнению с июнем, заработная плата главы НАБУ в июле выросла в два раза.

Также мы рассказывали, что бывший журналист, экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в 2021-м получил более двух миллионов гривен от "УЗ".

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