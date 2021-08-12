Глава НАБУ получил за июль в 30 раз больше средней зарплаты украинцев

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник за июль текущего года получил 436 666 гривен, что в 30 раз больше средней зарплаты украинцев, которая составляет 14 313 грн.
Об этом со ссылкой на ответ возглавляемого Сытником правоохранительного органа сообщают "Украинские новости" в четверг, 12 августа.
Налоги и сборы Артем Сытник уплатил 85 149,96 грн.
После удержания налогов и сборов директор НАБУ получил 436 666, 23 грн.
Напомним, за июнь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник за июнь получил 215 тысяч гривен. За июль такую же сумму, что, отметим, в четыре раза больше, чем у главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. Таким образом, по сравнению с июнем, заработная плата главы НАБУ в июле выросла в два раза.
Также мы рассказывали, что бывший журналист, экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в 2021-м получил более двух миллионов гривен от "УЗ".