Курьезы видео Медаль с микробами: японский чиновник испортил золотую олимпийскую награду

2021-08-13 19:28

Олимпийской чемпионке по софтболу Миу Гото обменяют золотую медаль после того, как мэр ее родного города Нагоя покусал ее награду, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился в мэрии Нагои, куда мэр города, 72-летний Такаши Кавамура, пригласил чемпионку для официального поздравления. Чиновник на глазах у всех снял маску и засунул край медаль в рот, сжав ее зубами. Вероятно, он пытался повторить традицию олимпийских чемпионов, когда во время вручения награды они будто надкусывать медали.

Представители Международного олимпийского комитета заявили, что медаль девушки заменят.

Мэр сказал, что заплатит за замену и извинился за игнорирование протоколов COVID-19, за "импульсивные действия" и "за то, что запачкал символ многих лет упорной работы".

Но это не спасло его от жесткой критики. Пользователи соцсетей возмущенно писали, что это было негигиенично и мэр поступил очень невоспитанно по чемпионки. Хэштег "Медаль с микробами" стал трендом в японских соцсетях.

А в Twitter Олимпиады появилось сообщение: "Мы хотим официально заявить: медали Токио 2020 несъедобные".

Уже известно, что Кавамура не будет присутствовать на церемонии зажжения огня Паралимпийских игр в Токио, запланированной на воскресенье, 15 августа.