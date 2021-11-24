Коронавирус Минимум заражений за 2021 год. В Токио за сутки зафиксировали пять COVID-случаев

2021-11-24 19:40

 

В японском Токио за сутки зафиксировали 5 новых случаев коронавируса. Это является минимальным показателем в городе в течение текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"В среду столичное правительство Токио сообщило о пяти новых случаях заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за историю этого года", - говорится в сообщении.

По информации местного издания, этот показатель снизился с предыдущего рекордного минимума - 6 зарегистрированных случаев коронавируса в понедельник.

Вместе с тем суточное количество случаев COVID-19 в японской столице с середины октября остается ниже 50.

Напомним, что еще в августе 2021 года в Японии был зафиксирован стремительный рост заболеваемости COVID-19: более 20 тысяч человек в сутки.

Вместе с тем в Токио регистрировали около 5 тысяч случаев коронавируса ежедневно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Число новых случаев COVID-19 в Украине снижается, но смертность по-прежнему очень высокая

2021-11-24 10:44

Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в два раза

2021-11-23 10:12

В Украине резко снизилось число новых случаев Covid-19 - волна коронавируса пошла на спад

2021-11-22 12:11

Пенсии мужчин и женщин сравняют: кто сколько получит в следующем году

2021-11-21 14:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы с 9 декабря

2021-11-24 21:20

Минимум заражений за 2021 год. В Токио за сутки зафиксировали пять COVID-случаев

2021-11-24 19:40

Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны

2021-11-24 19:00

Билеты на поезд и походы в музеи. Помогут ли деньги за вакцинацию развивать туризм в Украине

2021-11-24 18:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы с 9 декабря 2021-11-24 21:20
Минимум заражений за 2021 год. В Токио за сутки зафиксировали пять COVID-случаев 2021-11-24 19:40
Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны 2021-11-24 19:00
Билеты на поезд и походы в музеи. Помогут ли деньги за вакцинацию развивать туризм в Украине 2021-11-24 18:20