Спорт За три дня Паралимпийских игр в Токио Украина выиграла 22 медали

2021-08-28 11:00

После трех дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены уже имеют 22 медали: три золотых, 13 серебряных и шесть бронзовых.

Об этом сообщает АиФ.ua.

В первый соревновательный день украинские паралимпийцы выиграли восемь медалей: одну золотую, пять серебряных и две бронзовых.

Во второй соревновательный день медаль Украине принесла Мерешко, которая выиграла «серебро» на дистанции 200 метров комплексным стилем.

В пятницу украинцы завоевали уже 13 наград, две из которых золотые, семь серебряных и еще четыре - бронзовых.

Отмечается, что в общем медальном зачете Украина занимает девятое место.

Первое место на Паралимпиаде-2020 в Токио возглавляет Китай - 19 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей.

На втором месте находится Великобритания: девять золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей.

На третьем месте ПКР: девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей.

Как мы писали ранее, что на Паралимпиаде принимает участие 143 украинских атлета, которые соревнуются в 15 видах спорта.