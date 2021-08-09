Спорт Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио

2021-08-09 21:20

Олимпийский чемпион и по совместительству народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк поделился мнением о том, что список украинской делегации, которая отправилась на Игры в Токио, был сформирован не лучшим образом. По его словам, вместо некоторых функционеров следовало отправить в столицу Японии больше тренеров.

На своей странице в Facebook наш соотечественник написал, что общался с легкоатлеткой Мариной Килипко, которая поехала на ОИ без тренера, поскольку на ее просьбы не обратили должного внимания. Он заявил, что также испытал проблемы на соревнованиях из-за ограниченного количества специалистов, которые отправились в Токио.

"Я говорил с Мариной, и суть проблемы очень проста. Она несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу о включении в делегацию ее тренера, но не была услышана. Мне известно об установлении ограничений на количество тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но, в то же время, достаточно большое количество функционеров поехало на Игры. Думаю, что, если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать и предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", – заявил Беленюк, оставив в публикации ссылку на список всех спортсменов и функционеров, которые отправились на ОИ-2020.

Народный депутат также обратил внимание и на проблему с допинг-пробами украинских легкоатлетов, которые готовились к Олимпиаде, но не сумели поехать на нее, не успев сдать необходимое количество тестов на наличие запрещенных веществ в организме.