Коронавирус В МОЗ объяснили, почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней

2021-08-14 12:30

Эксперты Министерства здравоохранения объяснили с чем связано сокращение интервала между двумя прививками от Covid-19, которые делаются препаратом CoronaVac.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, по данным специалистов, такие изменения связаны с:

более ускоренным распространением штамма "Дельта" в Украине;

постепенным ростом количества заболевших в Украине;

надобностью защитить как можно больше жителей нашей страны.

По данным Минздрава, основанием для сокращения интервала стали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и крайние исследования вакцины от коронавируса компании CoronaVac.

Согласно вышеперечисленным данным, МОЗ рекомендует врачам, которые занимаются вакцинацией украинцев, приглашать пациентов уже через две недели после первого укола.

В свою очередь, пациенты также могут просить о второй дозе препарата уже через 14 дней.