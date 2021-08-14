Коронавирус В МОЗ объяснили, почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней

2021-08-14 12:30

 

Эксперты Министерства здравоохранения объяснили с чем связано сокращение интервала между двумя прививками от Covid-19, которые делаются препаратом CoronaVac.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, по данным специалистов, такие изменения связаны с:

  • более ускоренным распространением штамма "Дельта" в Украине;
  • постепенным ростом количества заболевших в Украине;
  • надобностью защитить как можно больше жителей нашей страны.

По данным Минздрава, основанием для сокращения интервала стали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и крайние исследования вакцины от коронавируса компании CoronaVac.

Согласно вышеперечисленным данным, МОЗ рекомендует врачам, которые занимаются вакцинацией украинцев, приглашать пациентов уже через две недели после первого укола. 

В свою очередь, пациенты также могут просить о второй дозе препарата уже через 14 дней.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные 14 - 15 августа: украинцев ждет жаркий летний уикенд, но по ночам...

2021-08-13 21:36

В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса более 163 тысяч человек

2021-08-13 14:46

Штамм Дельта расходится по Украине - число новых случаев заражения возросло вдвое

2021-08-13 12:23

КАРТА На следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара

2021-08-13 09:23

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В МОЗ объяснили, почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней

2021-08-14 12:30

​В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 14 августа

2021-08-14 10:00

В Польше целый город остался без полиции - все копы одновременно ушли на больничный из-за переутомления

2021-08-13 16:31

В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса более 163 тысяч человек

2021-08-13 14:46
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В МОЗ объяснили, почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней 2021-08-14 12:30
​В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 14 августа 2021-08-14 10:00
В Польше целый город остался без полиции - все копы одновременно ушли на больничный из-за переутомления 2021-08-13 16:31
В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса более 163 тысяч человек 2021-08-13 14:46