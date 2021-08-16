Мир фото + видео Война в Афганистане окончена: талибы заявили о полном прекращении огня в стране

2021-08-16 12:22

Представитель захватившего власть в Афганистане террористического движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил, что бои на территории республики прекращены. Об этом шла речь в его интервью телеканалу Al Jazeera.

"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа", - сказал Наим.

Он также анонсировал, что в ближайшее время захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной.

Кроме того, заверил Наим, "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране", и гарантирует защитить "каждого афганского политика, готового к переговорам".

Напомним, накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну.

В аэропорту Кабула сейчас паника и полный хаос. В давке и при попытках забраться в убывающие самолеты уже погибли несколько человек.

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