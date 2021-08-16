Представитель захватившего власть в Афганистане террористического движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил, что бои на территории республики прекращены. Об этом шла речь в его интервью телеканалу Al Jazeera.
"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа", - сказал Наим.
Он также анонсировал, что в ближайшее время захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной.
Кроме того, заверил Наим, "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране", и гарантирует защитить "каждого афганского политика, готового к переговорам".
Напомним, накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну.
В аэропорту Кабула сейчас паника и полный хаос. В давке и при попытках забраться в убывающие самолеты уже погибли несколько человек.
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