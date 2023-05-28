Мир Талибан объявил войну Ирану, на границе с ночи идут боестолкновения

2023-05-28 14:23

28 мая Талибан объявил войну Ирану. Бои на границе Афганистана и Ирана начались ночью. На утро сообщают об активизации боестолкновений и заходу боевиков Талибана на территорию Ирана. Вероятная причина конфликта – доступ к водным ресурсам реки Гильменд.

Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на многочисленные сообщения в сети.

"Талибан объявил войну Ирану", - заявил один из лидеров Талибана Абдулхамид Хорасани.

Чиновник Талибана заявил, что в Иране "коррумпированный режим".

"Мы будем бороться с Ираном с большим рвением, чем с Америкой. Если наши лидеры допустят джихад, мы скоро завоюем Иран", - заявил он.

Утром 28 мая появились сообщения о погибших со стороны Ирана. Также восточные СМИ сообщают, что талибы захватили несколько военных баз Ирана возле государственной границы, находящейся у провинции Nimrōz, но официальных подтверждений этому пока нет.

Талибы подтягивают к границе бронетехнику и артиллерию, Иран, предварительно, поднял в воздух вертолеты и БПЛА.

Боевики Талибана уверяют, что уничтожили в общей сложности 18 иранских пограничных сооружений

"Иран пока не оказал жесткого сопротивления. Их армия кажется мягкой и женственной", — сообщает Отдел по связям с общественностью Талибана.

Очевидцы уверяют, что боевики Афганистана применяют технику, которую США оставили при выводе войск.