Мир Военные США вступили в перестрелку в аэропорту Кабула, есть погибшие

2021-08-16 19:20

Американские военные в аэропорту Кабула (Афганистан) застрелили двух вооруженных человек. В Минобороны США говорят, что те открыли огонь по бойцам.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя оборонного ведомства Соединенных Штатов. В то же время неизвестно, являются ли погибшие членами движения "Талибан".

По словам чиновника, двое вооруженных мужчин первыми открыли огонь по американским военным.

Также есть информация, что один солдат США был ранен во время еще одного инцидента в аэропорту. Однако обстоятельства этого происшествия не уточняются.

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя США отмечает, что вооруженные люди подошли, чтобы помочь безопасно покинуть страну.

Напомним, что ранее появились кадры, как люди падают с самолетов, которые вылетают из аэропорта в Кабуле. В городе началась паника и люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и цеплялись за самолеты в надежде улететь из страны.

АР со ссылкой на официальных лиц США пишет, что в результате хаоса погибли семь человек, несколько из них упали в самолетов, а другие – в давке.