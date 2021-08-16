Коронавирус Привитым будут привилегии: кому Минздрав разрешит работать в локдаун и при каком условии

2021-08-16 21:00

 

В случае введения в Украине локдауна Минздрав разрешит работу некоторых заведений.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министерство планирует разрешить работу предприятий/организаций:

 
  • если до 80% и более коллектива вакцинированы;
  • допускать в учреждения потребителей и клиентов, которые вакцинированы;
  • образовательные заведения не будут переходить в онлайн - 80% взрослых, работающих в школах, должны быть вакцинированы.
  • для ТРЦ разрабатывают спецпрограмму, которая позволит записаться посетителям на конкретное время, отслеживать загруженность ТРЦ, допускать в такие заведения вакцинорованых покупателей или тех, кто сделал ПЦР-тест или экспресс-тест на месте.
subscriber subscriber

Еще по теме

Какие вакцины от COVID-19 можно смешивать и будут ли привилегии для вакцинированных: ответ Минздрава

2021-08-16 19:40

"Дельта" стремительно растет: в Минздраве сделали важное заявление о китайской вакцине

2021-08-12 16:20

Адаптивный карантин в Украине планируют продлить на два месяца - Минздрав

2021-08-09 22:00

В Минздраве рассказали, при каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана

2021-08-09 19:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Заблудившийся в Карпатах мальчик рассказал, как выжил

2021-08-16 22:00

Привитым будут привилегии: кому Минздрав разрешит работать в локдаун и при каком условии

2021-08-16 21:00

Какие вакцины от COVID-19 можно смешивать и будут ли привилегии для вакцинированных: ответ Минздрава

2021-08-16 19:40

Израиль жестко отреагировал на новый закон Польши о реституции евреям

2021-08-16 18:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Заблудившийся в Карпатах мальчик рассказал, как выжил 2021-08-16 22:00
Привитым будут привилегии: кому Минздрав разрешит работать в локдаун и при каком условии 2021-08-16 21:00
Какие вакцины от COVID-19 можно смешивать и будут ли привилегии для вакцинированных: ответ Минздрава 2021-08-16 19:40
Израиль жестко отреагировал на новый закон Польши о реституции евреям 2021-08-16 18:40