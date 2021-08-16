Привитым будут привилегии: кому Минздрав разрешит работать в локдаун и при каком условии
2021-08-16 21:00
В случае введения в Украине локдауна Минздрав разрешит работу некоторых заведений.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министерство планирует разрешить работу предприятий/организаций:
- если до 80% и более коллектива вакцинированы;
- допускать в учреждения потребителей и клиентов, которые вакцинированы;
- образовательные заведения не будут переходить в онлайн - 80% взрослых, работающих в школах, должны быть вакцинированы.
- для ТРЦ разрабатывают спецпрограмму, которая позволит записаться посетителям на конкретное время, отслеживать загруженность ТРЦ, допускать в такие заведения вакцинорованых покупателей или тех, кто сделал ПЦР-тест или экспресс-тест на месте.