Коронавирус Украинцам за прививку от коронавируса пообещали неделю бесплатной подписки на сериалы и кино

2021-08-17 18:00

Украинцев решили поощрять за вакцинацию от коронавируса бесплатной недельной подпиской на медиасервис Megogo, которая позволяет смотреть фильмы, сериалы, телевидение, а также слушать аудиокниги и подкасты.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

Чтобы получить семь дней бесплатной подписки, украинцам предлагают найти в центре или пункте вакцинации промокод от медиасервиса. Потом на сайте Megogo или в Smart TV завести профиль и там уже использовать промокод. Когда акционный период закончится, подписка отменится автоматически.

Предложение актуально до конца текущего года.