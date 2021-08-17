Экономика Свободное падение гривни: экономисты назвали три причины ее обесценивания

2021-08-17 21:00

Предпосылки для постепенного ослабления национальной валюты существовали с самого первого дня существования гривны. Это связано с экономической моделью нашей страны, неразумной политикой Нацбанка и отрицательным сальдо торгового баланса.

Об этом “Апострофу” рассказали эксперты.

В свой сложный, а, временами, опасный путь, гривна отправилась в 1996 году. Меняли одну гривну на 100 тысяч купоно-карбованцев. Суммы обмена исчислялись миллионами последних – страна пережила гиперинфляцию (только в 1993 году она составила 10 000%). Собственно, ввести в обращение гривну именно в 1996 году стало возможным, потому что к этому времени рост цен замедлился до 40% в год.

Обменный валютный курс на момент введения был вполне приемлемым – 1,74 гривны за доллар (и вровень с немецкой маркой, кто такую еще помнит).

Однако падать гривна начала практически сразу. По копейке, по пять, по десять, но постепенно нацвалюта теряла в цене.

"После появления национальных валют стран бывшего СССР, все они были переоценены, и девальвация большинства из них – общая тенденция", - пояснил в комментарии "Апострофу" старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Кроме того, по его словам, Национальный банк Украины (НБУ) и правительство проводили неразумную и, фактически, безответственную политику, печатая деньги в ответ на любой экономический вызов, что приводило к постоянному давлению на гривну.

Также свою роль в девальвации сыграла экономическая модель нашей страны, которая с момента обретения Независимости относилась к разряду ресурсных, пояснил "Апострофу" экономист, член Совета НБУ Виталий Шапран.

"При этом в Украине открытая экономика, в которой соотношение между импортом товаров и услуг и ВВП - больше 50%. При стабильно отрицательном сальдо торгового баланса его компенсация происходила за счет "неторговых источников", - сказал эксперт.

Таким образом, предпосылки для постепенного ослабления национальной валюты существовали с самого начала.