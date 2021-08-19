В Украине снова более полутора тысяч новых случаев COVID-19 - ситуация по областям
2021-08-19 14:00
В Украине 1560 новых случаев коронавируса за сутки - всего в стране их уже 2 270 226.
Как сообщает Минздрав, в течение 24 часов выздоровели 898 украинцев (всего - 2 199 118), скончались 32 человека (всего - 53 368). В больницы за день попали 665 граждан.
Количество новых случаев заражения в областях:
- Винницкая - 72
- Волынская - 17
- Днепропетровская - 61
- Донецк - 69
- Житомирская - 42
- Закарпатская - 18
- Запорожская - 80
- Ивано-Франковская - 58
- Киев - 245
- Киевская - 58
- Кировоградская - 10
- Луганская - 52
- Львовская - 57
- Николаевская - 22
- Одесская - 105
- Полтавская - 38
- Ровенская - 17
- Сумская - 48
- Тернопольская - 87
- Харьковская - 130
- Херсонская - 50
- Хмельницкая - 59
- Черкасская - 44
- Черновицкая - 82
- Черниговская - 39