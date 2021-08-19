Коронавирус В Украине снова более полутора тысяч новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-08-19 14:00

В Украине 1560 новых случаев коронавируса за сутки - всего в стране их уже 2 270 226.

Как сообщает Минздрав, в течение 24 часов выздоровели 898 украинцев (всего - 2 199 118), скончались 32 человека (всего - 53 368). В больницы за день попали 665 граждан.

Количество новых случаев заражения в областях: