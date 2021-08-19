Коронавирус В Украине снова более полутора тысяч новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-08-19 14:00

В Украине 1560 новых случаев коронавируса за сутки - всего в стране их уже 2 270 226. 

Как сообщает Минздрав, в течение 24 часов выздоровели 898 украинцев (всего - 2 199 118), скончались 32 человека (всего - 53 368). В больницы за день попали 665 граждан.

Количество новых случаев заражения в областях:

  • Винницкая - 72
  • Волынская - 17
  • Днепропетровская - 61
  • Донецк - 69
  • Житомирская - 42
  • Закарпатская - 18
  • Запорожская - 80
  • Ивано-Франковская - 58
  • Киев - 245
  • Киевская - 58
  • Кировоградская - 10
  • Луганская - 52
  • Львовская - 57
  • Николаевская - 22
  • Одесская - 105
  • Полтавская - 38
  • Ровенская - 17
  • Сумская - 48
  • Тернопольская - 87
  • Харьковская - 130
  • Херсонская - 50
  • Хмельницкая - 59
  • Черкасская - 44
  • Черновицкая - 82
  • Черниговская - 39
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