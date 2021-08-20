Коронавирус Есть первый регион, где обязали вакцинироваться школьных учителей - всех отказавшихся уволят

2021-08-20 15:15

В штате Вашингтон (США) всех без исключения сотрудников школ, колледжей и университетов обязали вакцинироваться от китайского коронавируса. Об этом объявил губернатор штата Джей Инсли.

Как сообщает Associated Press, новое правило касается всех учителей, сотрудников государственных и частных школ, а также всех сотрудников колледжей и университетов штата.

Обязательную полную вакцинацию необходимо пройти до 18 октября, иначе все эти люди лишатся работы.

Также в офисе губернатора заявили, что ужесточили правила по борьбе с коронавирусом. В частности, все жители штата обязаны носить защитные маски вне зависимости от того, привит ли человек.

Напомним, что ранее в США одобрили COVID-вакцинацию третьей дозой. Бустерную дозу предложат медикам, тем, кто проживает в домах престарелых и тем, кто вакцинировался в конце 2020 года.

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