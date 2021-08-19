Спорт Месси и Роналду снова в пролете: УЕФА назвал трех лучших футболистов года

2021-08-19 20:00

Тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона 2020/2021 составили полузащитники Челси Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также Кевин де Брюйне из Манчестер Сити

Имя лучшего футболиста сезона 2020/21 будет объявлено 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Стамбуле. Ранее ни один из трех кандидатов – ни чемпион Европы итальянец Жоржиньо, ни француз Канте, ни бельгиец де Брюйне – не удостаивались этой награды от УЕФА.

При этом второй год подряд за бортом ТОП-3 остались Лионель Месси и Криштиану Роналду. Уходит их время, как ни круты. Уже известно, что Лионель в этом году стал лишь четвертым, а Криштиану – девятым.