Политика Кулеба о Крымской платформе: мы выведем Россию с полуострова

2021-08-22 14:30

Саммит Крымской платформы 23 августа 2021 года направлен на консолидацию международной позиции по оккупированному полуострову. Его цель - вывести Россию из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы "Радио Свобода".

По его словам, саммит собрал много участников, и все они важные и равнозначные с точки зрения дальнейшей работы Крымской платформы. Он также отметил, что ее смысл заключается в том, что этот механизм позволит принимать решения для увеличения давления на Россию.

"Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все! Это стратегия, проверенная историей", - подчеркнул Кулеба.

Он также пояснил, что страны и международные организации создадут ядро Крымской платформы, которая в будущем будет пополняться новыми участниками.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, чтобы "всех отпугнуть" оккупированного полуострова.

Он также заявил, что Россию не приглашали на саммит, но в рамках Крымской платформы готовы вести с ней диалог.