Политика В Киеве открыли Офис Крымской платформы

2021-08-23 21:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии офиса Крымской платформы в центре столицы.

Прямая речь Зеленского: "Выглядит прекрасно. Я в восторге, потому эмоций больше, чем содержания в моих словах. Но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата с содержанием".

Детали: По его словам, в этом офисе будут работать ради того, чтобы достичь результата в вопросе деоккупации Крыма, помощи крымчанам, в частности крымским татарам.

Главе государства и иностранным гостям презентовали офис, а потом они вместе полили одну из елок, которые сейчас высаживают у здания офиса.

После этого Зеленский пообщался с крымскотатарским активистом, бывшим политзаключенным Эдемом Бекировым, который поблагодарил за проведение в Украине саммита Крымской платформы, а также попросил главу государства продолжать работу над освобождением наших граждан из плена.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кремль отреагировал на саммит Крымской платформы

2021-08-23 20:20

Декларация участников Крымской платформы: полный текст документа

2021-08-23 17:40

Зеленский пояснил, зачем в Киеве нужен мощный военный парад ко Дню Независимостии

2021-08-23 15:44

В Украину на празднование 30-летия Независимости прибыл глава Евросовета Шарль Мишель

2021-08-23 14:42

Еще новости в разделе "Политика"

Меркель пообещала санкции против РФ, если Северный поток-2 будет использоваться как оружие

2021-08-23 22:00

Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса

2021-08-23 21:40

В Киеве открыли Офис Крымской платформы

2021-08-23 21:00

Шмыгаль оценил убытки от оккупации Крыма

2021-08-23 20:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Меркель пообещала санкции против РФ, если Северный поток-2 будет использоваться как оружие 2021-08-23 22:00
Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса 2021-08-23 21:40
В Киеве открыли Офис Крымской платформы 2021-08-23 21:00
Шмыгаль оценил убытки от оккупации Крыма 2021-08-23 20:40