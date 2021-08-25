Коронавирус Чехия открыла границы для украинских туристов

2021-08-25 18:40

 

В среду, 25 августа, правительство Чехии приняло решение снять ограничения на въезд в страну для украинских туристов.

Об этом сообщает информационный портал Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины. В частности, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Также необходимо получить в "Дия" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.

При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия:

  • сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);
  • заполненного перед выездом в страну въездного формуляра Чехии по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Распечатанный или цифровой формуляр необходимо подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства;
  • действительного биометрического паспорта для выезда за границу;
  • медицинской страховки на срок поездки.
subscriber subscriber

Еще по теме

Медосмотр в украинских школах: когда и каких врачей надо пройти

2021-08-01 11:00

Кабмин ввел обязательную самоизоляцию и ПЦР-тест для тех, кто не вакцинирован

2021-07-30 09:23

Украина ужесточает правила въезда: что нужно для пересечения границы и КПВВ

2021-07-28 17:20

Германия планирует ужесточить правила въезда для туристов: что изменится

2021-07-27 18:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Чехия открыла границы для украинских туристов

2021-08-25 18:40

Смягчения карантина не будет: в Минздраве рассказали о привилегиях для привитых против COVID-19

2021-08-25 16:20

Ученые пояснили, в каком случае эффективность вакцин от коронавируса резко снижается

2021-08-25 14:00

За праздничный уикенд в Украине резко упали темпы вакцинации

2021-08-25 12:04
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Чехия открыла границы для украинских туристов 2021-08-25 18:40
Смягчения карантина не будет: в Минздраве рассказали о привилегиях для привитых против COVID-19 2021-08-25 16:20
Ученые пояснили, в каком случае эффективность вакцин от коронавируса резко снижается 2021-08-25 14:00
За праздничный уикенд в Украине резко упали темпы вакцинации 2021-08-25 12:04