Коронавирус Чехия открыла границы для украинских туристов

2021-08-25 18:40

В среду, 25 августа, правительство Чехии приняло решение снять ограничения на въезд в страну для украинских туристов.

Об этом сообщает информационный портал Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины. В частности, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Также необходимо получить в "Дия" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.

При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия: