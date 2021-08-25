Коронавирус Байден получил доклад о происхождении коронавируса: что выяснила разведка?

2021-08-25 19:40

 

 

 

Разведка США представила президенту Джо Байдену новый засекреченный доклад о происхождении коронавируса. Однако специалисты так и не смогли прийти к однозначному выводу.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Спецслужба не подтвердила, но и не опровергла ни одну из существующих версий – в том числе и теорию об искусственном происхождении COVID-19 по вине Китая.

Действия разведки продиктованы указанием президента, который в конце мая поручил в течение 90 дней выяснить происхождение вируса. "Несмотря на анализ множества существующих разведданных и поиск новых улик, сотрудники спецслужб не пришли к единому мнению", — говорится в сообщении.

Авторы отчета отмечают необходимость заставить Пекин поделиться лабораторными записями, образцами генома и иной информацией, связанной с COVID-19. Один из источников издания отметил, что мировое сообщество не сможет разобраться в причинах возникновения пандемии, если Китай не предоставит доступ к определенным наборам данных.

А какие есть версии?

Сейчас ни одна из существующих версий официально не подтверждена. Тем не менее, вот главные из них:

  • Коронавирус мог передаться человеку напрямую от летучей мыши. К примеру, такое могло произойти при укусе. Дело в том, что эти животные – резервуар для огромного количества инфекций, в том числе и для коронавирусов. И ученые на протяжении многих лет предупреждали, что будущие эпидемии будут связаны именно с летучими мышами.

  • В цепочке передачи вируса мог быть промежуточный хозяин. Одна из возможных версий выглядит так: летучая мышь → панголин → человек.

  • Человек мог заразиться коронавирусом при употреблении мяса летучих мышей. Тем более, что в Китае используют рукокрылых для приготовления пищи и как средство народной медицины. Сейчас это наиболее популярная версия.

  • Вирус мог появиться искусственным путем. Согласно одной из теорий, это произошло случайно из-за недостаточного уровня безопасности во время проведения экспериментов.

Виновным может быть Китай?

Такое возможно. В Ухане существует институт вирусологии – единственное место на территории страны, к которому применяются нормы самого высшего уровня биологической безопасности. Там ученые исследуют разного рода вирусы на животных, в том числе и коронавирусы.

Известно, что сотрудники этого центра ездили в командировки в провинцию Юньнань. Именно в этом регионе обитают летучие мыши, которые могут быть потенциальными источниками.

К тому же, американские спецслужбы выяснили, что в ноябре 2019 года трое работников лаборатории попали в больницу с симптомами, которые по описанию похожи на COVID-19. И это могли скрыть китайские власти – официально первые случаи коронавируса зафиксировали только в декабре.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Конгрессе поддержали план Байдена на $3,5 триллионов

2021-08-25 16:40

США обнародуют доклад о происхождении коронавируса: названы сроки

2021-08-24 19:40

Байден намерен привлечь еще 20 коммерческих самолетов для эвакуации из Афганистана

2021-08-23 10:22

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса

2021-08-21 13:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Учителям в Ивано-Франковске дадут премии за прививки от COVID

2021-08-25 21:20

В Украине непривитым от COVID-19 отказывают в работе? Мы проверили слухи

2021-08-25 20:40

Байден получил доклад о происхождении коронавируса: что выяснила разведка?

2021-08-25 19:40

Чехия открыла границы для украинских туристов

2021-08-25 18:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Учителям в Ивано-Франковске дадут премии за прививки от COVID 2021-08-25 21:20
В Украине непривитым от COVID-19 отказывают в работе? Мы проверили слухи 2021-08-25 20:40
Байден получил доклад о происхождении коронавируса: что выяснила разведка? 2021-08-25 19:40
Чехия открыла границы для украинских туристов 2021-08-25 18:40