Коронавирус Байден получил доклад о происхождении коронавируса: что выяснила разведка?

2021-08-25 19:40

Разведка США представила президенту Джо Байдену новый засекреченный доклад о происхождении коронавируса. Однако специалисты так и не смогли прийти к однозначному выводу.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Спецслужба не подтвердила, но и не опровергла ни одну из существующих версий – в том числе и теорию об искусственном происхождении COVID-19 по вине Китая.

Действия разведки продиктованы указанием президента, который в конце мая поручил в течение 90 дней выяснить происхождение вируса. "Несмотря на анализ множества существующих разведданных и поиск новых улик, сотрудники спецслужб не пришли к единому мнению", — говорится в сообщении.

Авторы отчета отмечают необходимость заставить Пекин поделиться лабораторными записями, образцами генома и иной информацией, связанной с COVID-19. Один из источников издания отметил, что мировое сообщество не сможет разобраться в причинах возникновения пандемии, если Китай не предоставит доступ к определенным наборам данных.

А какие есть версии?

Сейчас ни одна из существующих версий официально не подтверждена. Тем не менее, вот главные из них:

Коронавирус мог передаться человеку напрямую от летучей мыши. К примеру, такое могло произойти при укусе. Дело в том, что эти животные – резервуар для огромного количества инфекций, в том числе и для коронавирусов. И ученые на протяжении многих лет предупреждали, что будущие эпидемии будут связаны именно с летучими мышами.

В цепочке передачи вируса мог быть промежуточный хозяин. Одна из возможных версий выглядит так: летучая мышь → панголин → человек.

Человек мог заразиться коронавирусом при употреблении мяса летучих мышей. Тем более, что в Китае используют рукокрылых для приготовления пищи и как средство народной медицины. Сейчас это наиболее популярная версия.

Вирус мог появиться искусственным путем. Согласно одной из теорий, это произошло случайно из-за недостаточного уровня безопасности во время проведения экспериментов.

Виновным может быть Китай?

Такое возможно. В Ухане существует институт вирусологии – единственное место на территории страны, к которому применяются нормы самого высшего уровня биологической безопасности. Там ученые исследуют разного рода вирусы на животных, в том числе и коронавирусы.

Известно, что сотрудники этого центра ездили в командировки в провинцию Юньнань. Именно в этом регионе обитают летучие мыши, которые могут быть потенциальными источниками.

К тому же, американские спецслужбы выяснили, что в ноябре 2019 года трое работников лаборатории попали в больницу с симптомами, которые по описанию похожи на COVID-19. И это могли скрыть китайские власти – официально первые случаи коронавируса зафиксировали только в декабре.