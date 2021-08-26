Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в два раза

2021-08-26 11:05

В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза.

Как сообщает МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

За минувшие сутки госпитализировано 464 человека, выздоровели - 1269 человек.

Увеличилось и количество летальных исходов. Если накануне было зарегистрировано 20 смертей от COVID, то на сегодня уже 45. С начала пандемии от вируса скончались 53 566 украинцев.

За сутки протестировано методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.