Политика Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко со всех должностей

2021-08-26 10:41

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины в Международной организации гражданской авиации. 

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в указе №444/2021 .

Напомним, Шевченко занимал пост главы дипмиссии с сентября 2015 года. Указ о его назначении подписал предыдущий президент Петр Порошенко.

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