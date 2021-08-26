Политика Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко со всех должностей

2021-08-26 10:41

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины в Международной организации гражданской авиации.

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в указе №444/2021 .

Напомним, Шевченко занимал пост главы дипмиссии с сентября 2015 года. Указ о его назначении подписал предыдущий президент Петр Порошенко.