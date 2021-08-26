Коронавирус Стала известна дата возникновения пандемии, которая уничтожит человечество

2021-08-26 19:40

 

Исследователи из Падуанского университета в Венеции поделились предположениями, когда наступит пандемия, которая способна уничтожить все человечество, сообщили PNAS.

Исходя из расчетов ученых, в ближайшие десятилетия ежегодный риск возникновения опасных эпидемий может повышаться до трех раз. А вспышка болезни, которая может убить всех людей на планете, вероятна в течение следующих 12 тысяч лет.

Исследователи составили глобальный обзор данных об эпидемиях с 1600 года, включая чуму, оспу, холеру, тиф и вирусы гриппа до настоящего времени и проанализировали их с помощью современных статистических методов. Исходя из этого, удалось оценить вероятность возникновения новых вспышек болезней.

Также учеными были определены некоторые закономерности.

В результате исследований выяснилось, что самая смертоносная мировая эпидемия в истории (испанского гриппа) длилась с 1918 по 1920 год и унесла жизни от 17 миллионов до 100 миллионов человек. Риск развития аналогичной вспышки ежегодно растет от 0,27 до 1,9 процента. То есть, согласно расчетам, подобная пандемия может происходить каждые 332 – 489 лет.

А вот что касается COVID-19, то вероятность повторения такой пандемии растет примерно на два процента в год. А это значит, что для человека, рожденного в 2000 году, она оценивается в более 38 процентов до нынешнего момента и случится примерно в 2078 году.

Кроме этого, по мнению исследователей, риск вспышек новых заболеваний может вырасти в следующие несколько десятилетий втрое.

Исходя из этого, пандемия, которая способна уничтожить всех людей на Земле, случится в течение 12 тысяч лет.

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