Мир Число погибших при серии терактов в Кабуле возросло

2021-08-27 09:23

Жертвами терактов в афганском Кабуле стали по меньшей мере 90 человек. Еще 150 получили ранения. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Афганистана, передает телеканал CBS.

Число американских военных, которые погибли при взрывах в афганском Кабуле, возросло до 13. Ранее было известно о гибели 12 военных. Еще 15 солдат получили ранения.

Взрывы в Кабуле произошли днем 26 августа. Первый - в районе аэропорта столицы Афганистана, второй - неподалеку от отеля Baron, где останавливались военные и репортеры из Великобритании.

Взрывы совершили два террориста-смертника, предположительно из ИГИЛ. Там уже заявили, что взяли на себя ответственность за взрывы.

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