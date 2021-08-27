Детали Медведчук: Украина как страна создана из многих территорий, которые должны быть защищены в правах

2021-08-27 10:34

Украина как страна создана из многих территорий, которые когда-то вместе с людьми входили в другие государства и должны быть защищены в своих правах, свободах и взглядах на жизнь. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному".

"В той части статьи (Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" - ред.), которая называется "Какой быть Украине", я отвечаю на этот вопрос – Украина должна разобраться в том, что она сегодня собой представляет. Украина должна осознать, умные люди, которые должны формировать точку зрения сегодняшнего дня, критические оценки того, что происходит и того, что должно происходить в нашей стране, они должны анализировать ситуацию, при которой сегодня страна, которая создана из многих частей, территорий, которые когда-то вместе с людьми входили в другие государства, должны быть защищены в своих правах и свободах. И в своих видах и взглядах на жизнь", - подчеркнул Медведчук.

Народный депутат напомнил, что в нашей Конституции прямо записано, что в Украине гарантируется развитие и использование языков национальных меньшинств.

"Именно поэтому речь идет по поводу того, что сегодня граждане Украины – и это наконец-то признал господин Зеленский, который на праздновании 30-летия об этом заявил, граждане Украины – это граждане всех национальностей, которые проживают на территории Украины. А ведь это фраза из нашей Конституции. Эта фраза не только должна звучать. Граждане всех национальностей имеют право на свободу вероисповедования, на свободу выражения своих мыслей на русском языке, на языках других национальных меньшинств, а не та дискриминация, которая сегодня устроена", - отметил Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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