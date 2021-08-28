Коронавирус ЕС закрывает границы для невакцинированных граждан шести стран

2021-08-28 11:30

 

Решение вступит в силу 30 августа при условии, что ни одно государство-член сообщества не заблокирует его.

Европейский Союз вводит коронавирусные ограничения для непривитых от инфекции жителей США, Израиля, Ливана, Северной Македонии, Косово и Черногории. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По информации источников, решение окончательно вступит в силу 30 августа при условии, что ни одно государство-член сообщества не заблокирует его.

Как уточняется, под ограничениями Брюссель подразумевает карантин и обязательное тестирование на COVID-19.

Напомним, в Дании с 10 сентября заканчивается действие ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Власти заявили, что заболеваемость в стране "под контролем".

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