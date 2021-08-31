Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в два раза

2021-08-31 14:42

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

"Среди новых заболевших детей – 75, медработников – 31. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 470 человек; летальных случаев – 51; выздоровели – 1 257 человек", – говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 286 296 человек, выздоровело 2 207 940 человек, летальных случаев – 53 789.