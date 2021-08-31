Политика Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла в Украине

2021-08-31 12:40

Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла в Украине, однако его имя пока не называют до завершения необходимых политических и бюрократических процедур по его назначению.

"После того, как администрация Байдена предложит кандидатуру посла, за него должны будут проголосовать в Сенате", - рассказалбывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью на ТВ.

По его словам, перед новым послом стоит важная задача - укрепить связи между правительствами США и Украины.

"Он или она должен принимать сообщения от украинского правительства в Киеве, делать их понятными для Вашингтона, отправлять их в Вашингтон. Затем - принимать сообщения из Вашингтона и работать с правительством в Киеве", - сказал дипломат.

Он напомнил, что в штате нет посла в Украине уже более двух лет, в течение 1,5 года в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.

"Она отлично работает. Но важно, чтобы в США был свой уполномоченный, утвержденный Сенатом посол США в Украине", - отметил Тейлор.