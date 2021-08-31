Политика Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла в Украине

2021-08-31 12:40

Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла в Украине, однако его имя пока не называют до завершения необходимых политических и бюрократических процедур по его назначению. 

"После того, как администрация Байдена предложит кандидатуру посла, за него должны будут проголосовать в Сенате", - рассказалбывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью на ТВ.

По его словам, перед новым послом стоит важная задача - укрепить связи между правительствами США и Украины.

"Он или она должен принимать сообщения от украинского правительства в Киеве, делать их понятными для Вашингтона, отправлять их в Вашингтон. Затем - принимать сообщения из Вашингтона и работать с правительством в Киеве", - сказал дипломат.

Он напомнил, что в штате нет посла в Украине уже более двух лет, в течение 1,5 года в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.

"Она отлично работает. Но важно, чтобы в США был свой уполномоченный, утвержденный Сенатом посол США в Украине", - отметил Тейлор.

subscriber subscriber

Еще по теме

АНОНС Що покаже Національна опера України у вересні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2021-08-31 15:33

Визит в США: на встрече были подняты вопросы цифровой торговли и нерыночной экономики

2021-08-31 11:20

Вывод войск США из Афганистана завершен, - глава Центрального командования Кеннет Маккензи

2021-08-31 11:01

Зеленский прибыл в США: Сегодня президент Украины посетит Минэнергетики и Пентагон

2021-08-31 10:54

Еще новости в разделе "Политика"

Самая крупная эвакуация в истории армии США - Макеензи подвел итоги вывода войск из Афгана

2021-08-31 14:00

20 лет в Афганистане: США потеряли 2977 солдат и 778 миллиардов долларов

2021-08-31 13:43

Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла в Украине

2021-08-31 12:40

Визит в США: на встрече были подняты вопросы цифровой торговли и нерыночной экономики

2021-08-31 11:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Самая крупная эвакуация в истории армии США - Макеензи подвел итоги вывода войск из Афгана 2021-08-31 14:00
20 лет в Афганистане: США потеряли 2977 солдат и 778 миллиардов долларов 2021-08-31 13:43
Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла в Украине 2021-08-31 12:40
Визит в США: на встрече были подняты вопросы цифровой торговли и нерыночной экономики 2021-08-31 11:20