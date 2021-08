Детали НАБУ провело обыски по делу экс-главы Ощадбанка Андрея Пышного и экс-прокурора Константина Кулика

2021-08-31 13:05

НАБУ расследует дело о выводе денежных средств должностными лицами «Ощадбанка» , а так же злоупотребление служебным положением сотрудников Генеральной прокуратуры, а именно бывшего прокурора Константина Кулика. Об этом сообщил источник в НАБУ.

«История четырехлетней давности, когда налоговая в марте 2017 года провела проверку банка и доначислила существенную сумму налогов и штрафных санкций. Бывший руководитель «Ощадбанка» Андрей Пышный обратился к Константину Кулику и попросил помочь «решить вопрос» с налоговиками и повлиять на результат проверки. После чего прокурор Кулик методично начал давить на сотрудников офиса Больших плательщиков налогов и подразделения апелляции центрального аппарата, чтобы те приняли неправомерное решение. После неудачной попытки договориться Кулик изъял и засекретил все материалы, касающиеся проверки банка», - пояснил источник.

Он напомнил, что Константина Кулика и Андрея Пышного связывает давняя история, когда Луценко и Кулик оформили спецконфискацию по решению Краматорского суда, а Пышный снимал эти бумаги и деньги на счёт Казначейства. По результатам спецконфискации НАБУ было возбуждено уголовное дело о возможной растрате должностными лицами ПАО «Ощадбанк» по предварительному сговору с сотрудниками Генеральной прокуратуры «денег Януковича». https://delo.ua/ econonomyandpoliticsinukraine/ nabu-otkrylo-delo-po- vozmozhnym-zloupotrblenijam-r- 347971/

Указанное производство было возбуждено на основании решения Соломенского райсуда по факту возможной растраты средств оффшорных компаний Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited и Loricom Holding Group Ltd при исполнении приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года.https://ru.slovoidilo.ua/ 2018/07/27/novost/politika/ nabu-obyskalo-oshhadbank-delu- deneg-yanukovicha

Напомним, в апреле 2017 Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский горсуд Донецкой области. Сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский горсуд Донецкой области принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

Экс-прокурор Константин Кулик в январе 2021 года попал под санкции Минфина США за попытку вмешательства в американские выборы. Именно Кулик был участником предвыборного фильма Джулиани, где рассказывал «о преступлениях семьи Байдена в Украине» и участником четырех пресс-конференций Андрея Деркача, на которых также пытались обвинить руководство Украины во внешнем управлении. https://www.dw. com/ru/plenki-derkacha-kto-iz- ukraincev-i-za-chto-popal-pod- sankcii-ssha/a-56226461

В конце 2019 года Константин Кулик не прошел аттестацию и был уволен из прокуратуры.