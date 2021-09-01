Коронавирус Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине резко возросло - где могут усилить карантин

2021-09-01 14:42

В Украине за прошедшие сутки выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве и Харьковской области.

 

"Среди новых заболевших детей – 153, медработников – 52. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 874 человека; летальных случаев – 44; выздоровели – 925 человек", – говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 288 371 человек, выздоровело 2 208 865, летальных случаев – 53 833.

Количество новых случаев COVID-19 в областях:

  • Винницкая область - 34
  • Волынская - 35
  • Днепропетровская - 108
  • Донецк - 139
  • Житомирская - 63
  • Закарпатская - 24
  • Запорожская - 58
  • Ивано-Франковская - 81
  • Киев - 268
  • Киевская - 70
  • Кировоградская - 15
  • Луганская - 115
  • Львовская - 121
  • Николаевская - 33
  • Одесская - 103
  • Полтавская - 28
  • Ровенская - 65
  • Сумская - 43
  • Тернопольская - 73
  • Харьковская - 177
  • Херсонская - 120
  • Хмельницкая - 93
  • Черкасская - 49
  • Черновицкая - 128
  • Черниговская - 32
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