Коронавирус Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине резко возросло - где могут усилить карантин

2021-09-01 14:42

В Украине за прошедшие сутки выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве и Харьковской области.

"Среди новых заболевших детей – 153, медработников – 52. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 874 человека; летальных случаев – 44; выздоровели – 925 человек", – говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 288 371 человек, выздоровело 2 208 865, летальных случаев – 53 833.

Количество новых случаев COVID-19 в областях: