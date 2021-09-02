Коронавирус Врач перечислил самые частые ошибки при ношении маски

2021-09-02 20:00

Оториноларинголог призвал быть предельно аккуратными при использовании средств защиты.

Пандемия коронавирусной инфекции приучила человечество носить для защиты маски.

Однако толку от маски никакой не будет, если не придерживаться ряда важных правил её ношения, пишет Aif.

Известный российский оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, какие самые распространённые ошибки допускают люди во время ношения маски.

По словам специалиста, надевать и снимать маску надо правильно – не на улице, а перед выходом на её. Когда вы находитесь вне дома, ни в коем случае нельзя лезть под маску руками.

Снимать защитное средство тоже надо аккуратно, не хватаясь при этом за ткань и бумагу. Лучше всего сделать это, стянув маску за резиночки. При этом, предварительно обработайте руки антисептиком.

Кроме того, нельзя обрабатывать маску какими-либо дополнительными жидкостями, якобы призванными усилить её защитное действие. Как водка, так и эфирное масло способны обжечь слизистую носа и рта, поэтому не стоит употреблять для обработки маски вышеназванные средства.