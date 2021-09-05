Среди инфицированных коронавирусом за сутки больше сотни детей: статистика МОЗ

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 1379 человек. При этом в больницы госпитализированы 899 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 сентября в Украине умерли 17 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 407 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (141), Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.
За все время пандемии в стране:
заболели - 2 297 534 человека;
выздоровели - 2 212 720 человек;
летальных случаев - 53 983;
проведено ПЦР-тестов - 12 097 306.