Коронавирус Среди инфицированных коронавирусом за сутки больше сотни детей: статистика МОЗ

2021-09-05 14:00

 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 1379 человек. При этом в больницы госпитализированы 899 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 сентября в Украине умерли 17 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 407 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (141), Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 297 534 человека;

выздоровели - 2 212 720 человек;

летальных случаев - 53 983;

проведено ПЦР-тестов - 12 097 306.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ночью в ряд областей придут заморозки: синоптики рассказали в какие

2021-09-05 12:30

Зубченко: Запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Першого Незалежного" неразрывно связан с репрессиями против оппозиции во главе с Медведчуком

2021-09-05 12:24

Адвокат: Экспертизы в деле Медведчука невозможно провести без оригиналов записей, а они отсутствуют

2021-09-05 11:30

Какие маски защищают от штамма "Дельта": пояснение врача

2021-09-05 11:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Среди инфицированных коронавирусом за сутки больше сотни детей: статистика МОЗ

2021-09-05 14:00

Какие маски защищают от штамма "Дельта": пояснение врача

2021-09-05 11:00

В Украине рекордная с весны заболеваемость COVID-19 за сутки

2021-09-04 13:00

В четырех областях Украины могут ввести дистанционное обучение и усилить карантин

2021-09-03 19:28
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Среди инфицированных коронавирусом за сутки больше сотни детей: статистика МОЗ 2021-09-05 14:00
Какие маски защищают от штамма "Дельта": пояснение врача 2021-09-05 11:00
В Украине рекордная с весны заболеваемость COVID-19 за сутки 2021-09-04 13:00
В четырех областях Украины могут ввести дистанционное обучение и усилить карантин 2021-09-03 19:28