Коронавирус Среди инфицированных коронавирусом за сутки больше сотни детей: статистика МОЗ

2021-09-05 14:00

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 1379 человек. При этом в больницы госпитализированы 899 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 сентября в Украине умерли 17 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 407 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (141), Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 297 534 человека;

выздоровели - 2 212 720 человек;

летальных случаев - 53 983;

проведено ПЦР-тестов - 12 097 306.