Фото-видео видео Итальянский пилот-каскадер установил в Турции сразу 5 рекордов Гиннеса

2021-09-06 14:21

Итальянский пилот-каскадер Дарио Коста пролетел через два туннеля рядом со Стамбулом со средней скоростью 245 км/ч, тем самым установив сразу 5 рекордов Гиннеса.

Профессиональный гонщик и пилот-каскадер с 20-летним опытом на гоночном самолете Zivko Edge 540 пролетел внутри одного из сдвоенных туннелей Чаталджа на шоссе Северное Мраморное море в Турции, выполняя тонкие движения рук с точностью до миллиметра на протяжении всего своего полета. Он пролетел 2,26 км менее, чем за 44 секунды. 41-летний экстремал разгонялся на своем самолете до 245 км/ч.

Таким образом, Коста поставил 5 мировых рекорда Гиннеса: самый длинный туннель, пройденный самолетом (1 610 метров), первый полет самолета через туннель, самый продолжительный полет под твердым препятствием, первый полет самолета через два туннеля и первый взлет самолета из туннеля.

По его словам, он никогда в жизни не летал в туннеле, но он много лет мечтал о таком.

Коста был наставником легенды авиации Петера Бешеньеи из Венгрии. Всего для реализации проекта Tunnel Pass потребовалась команда из 40 человек, специально разработанная технология обучения и более года подготовки. Кроме того, он стал первым итальянцем, одержавшим победу в классе претендентов Red Bull Air Race.