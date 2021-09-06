Политика Скандальный проект Путина стартует через несколько дней

2021-09-06 21:00

"Северный поток-2" проектной мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит по дну Балтийского моря до побережья Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда начнет работать газопровод "Северный поток-2". Об этом передает "Интерфакс".

Лавров заявил, что это случится уже через несколько дней. Ожидается, что буквально сразу после того, как будет достроен.

Отметим, что "Северный поток-2" проектной мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит по дну Балтийского моря до побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2 460 км.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод "Северный поток-2" оружием России. По словам президента, Москва может использовать экономические инструменты, создав дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену.

Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что действенным механизмом для остановки проекта "Северный поток-2" могут стать санкции против компании-оператора проекта Nord Stream AG.