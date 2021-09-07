Коронавирус Сколько продлится пандемия коронавируса: почему она не сбавляет обороты

2021-09-07 18:00

Вот уже третий год весь мир живет в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Эта инфекция коренным образом изменила жизни людей по всей планете. Локдауны объявляют с, казалось бы, неизбежной периодичностью. Даже учитывая вакцинацию складывается впечатление, что это еще на долго. Во многом это связанно с появлением новых, все более опасных, штаммов COVID-19.

О том, сколько еще продлится пандемия, рассказал в эфире программы "Всё по беспределу" с Роксаной Руно на "Апостроф TV" народный депутат от фракции "Слуга народа" и председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования МИХАИЛ РАДУЦКИЙ.

"Пока на Земле не будет коллективного иммунитета - а это не менее 60% населения - эпидемия не уменьшит обороты. Тем более, мы видим, что у нас практически каждые два-три месяца появляется новый вариант. Говорят "новый штамм", но мне больше нравится мнение наших ученых - и не только наших - когда они говорят, что это не штамм, а вариант.

Та же "Дельта" - это не новый штамм вируса, а вариант того же ковида, только мутировавший. Поэтому первое - это коллективный иммунитет.

Второе: я все равно верю, что появятся лекарства. Сегодня очень многие страны, и даже Украина, вкладывают очень большие деньги в разработку не только вакцин.

Вакцин на сегодня, я считаю, достаточно. Их надо модифицировать, совершенствовать, но они уже есть. А вот вкладывать деньги в лекарства сейчас самое главное. Кстати, лекарства уже первую стадию проходят в некоторых странах. Тот же Pfizer сейчас проводит клинические испытания именно лекарств, а не вакцины. Есть израильская разработка по лекарствам. И я не хочу придумывать, но мне кажется, что еще и Бельгия с Францией что-то сейчас проходят", — объяснил нардеп.