Коронавирус Введение нового локдауна, в Минздраве обратились к украинцам с печальным заявлением: "Будем вынуждены..."

2021-09-07 17:40

Локдаун в Украине будет введен, и избежать этого не удастся

Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1".

При этом, «красный» уровень карантина, а вместе с ним и возможный локдаун, будет не раньше ноября. А вот ужесточения карантина, соответствующего «желтой зоне» стоит ждать уже очень скоро.

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - сказал Кузин.

Ограничение "желтой" зоны адаптивного карантина предусматривают:

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории.

При этом время работы заведений не ограничивается.

Также главный санитарный врач подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.

"Например, не будет регулироваться количество людей на 1 кв. м, если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение", - отметил Кузин.