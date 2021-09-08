Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти до трех тысяч

2021-09-08 12:40

В Украине за минувшие сутки выявили почти 2,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что почти на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее.

Также почти вдвое выросло число госпитализаций. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Минздрав.

"За сутки в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

За прошедшие 24 часа госпитализированы - 1017 человек, выздоровели - 1411 граждан. При этом зафиксировано 60 летальных исходов.

 

 

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