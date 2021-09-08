Политика В США опровергли сообщения о том, что ЦРУ участвовала в операции по задержанию вагнеровцев

2021-09-08 11:13

В операции по задержанию членов частной военной компании Вагнера в прошлом году якобы принимали участие спецслужбы США, сообщает CNN со ссылкой на представителей украинской разведки.

Утверждается, что во время организации операции украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ. При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны". По его словам, разведка США была осведомлена об операции, но не принимала участие.

Неназванные американский чиновник считает, что таким образом в украинской разведке хотят переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.

Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки, они организовали операцию, чтобы "выманить подозреваемых военных преступников из России".

Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на 5 тысяч долларов за защиту венесуэльских нефтяных объектов. По словам источников, на эту приманку попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинской разведке выявить подозреваемых в военных преступлениях. Также сообщается, что двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой был сбит Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.