Коронавирус В США вводят дополнительные ограничения из-за новой волны COVID-19

2021-09-09 15:14

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении новых правил для противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.

По словам Джен Псаки, Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.

Изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.