Коронавирус В США вводят дополнительные ограничения из-за новой волны COVID-19

2021-09-09 15:14

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении новых правил для противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.

По словам Джен Псаки, Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.

Изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский может встретиться с Путиным в США, - Чалый

2021-09-09 17:20

У Зеленского подвели итоги визита президента Украины в Вашингтон

2021-09-09 09:21

Ляшко объяснил, кого не коснутся новые карантинные ограничения

2021-09-08 20:40

У Зеленского анонсировали еще одну поездку в США: визит состоится до конца сентября

2021-09-08 19:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ужесточение карантина с 13 сентября, что ждет учеников: «Будут работать только те школы…»

2021-09-09 18:00

В США вводят дополнительные ограничения из-за новой волны COVID-19

2021-09-09 15:14

COVID-19 в Украине: зафиксирован самый большой прирост новых случаев с весны

2021-09-09 09:40

Ляшко объяснил, кого не коснутся новые карантинные ограничения

2021-09-08 20:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Ужесточение карантина с 13 сентября, что ждет учеников: «Будут работать только те школы…» 2021-09-09 18:00
В США вводят дополнительные ограничения из-за новой волны COVID-19 2021-09-09 15:14
COVID-19 в Украине: зафиксирован самый большой прирост новых случаев с весны 2021-09-09 09:40
Ляшко объяснил, кого не коснутся новые карантинные ограничения 2021-09-08 20:40