"Если Медведчук виноват, надо его судить, а не нарушать Конституцию": обращение группы "1 декабря" относительно верховенства права

2021-09-09 21:27

Группа украинских интеллектуалов и моральных авторитетов – группа "Первого декабря" – выступила с обращением, в котором осудила нарушение верховенства права украинской властью.

Приводим текст обращения полностью:

"Камо грядешь, Украина?! Похоже, что украинский извечный вопрос "Куда идти?" мы так и не осознали.

Оказалось, что, даже имея запись в ст. 85 Конституции Украины "О стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", упомянутый вопрос встает перед нами чуть ли не ежедневно. Ибо реальная практика нашего государства во многих сферах противоречит таким европейским аспирациям и воспроизводит старый общественный договор со многими рудиментами советского строя.

И нигде эта практика не приобретает таких гротескных форм, как в сфере верховенства права.

В мире действует такой критерий успешности или неуспешности страны:

"Во всех успешных странах элита создает законы для себя и распространяет на других. В неуспешных странах элиты создают законы для других и исключения для себя".

Этот критерий является приговором для украинской правовой системы, поскольку в нашей стране издавна действует выборочное правосудие, через которое власть часто применяет законы против своих политических соперников и выводит из-под их действия политических союзников. В стране и дальше действуют "телефонное право", что опирается на логику политической целесообразности, и коррупция, в основе которой – корыстный личный или клановый интерес.

Понятное дело, ситуация "страна без Арбитра" создает очень сложную моральную атмосферу в народе, и психологическая усталость является огромной. Однако, стремясь выжить и обеспечить свои первостепенные интересы, немало людей вынуждены прибегать к коррупции, которая стала привычным способом решения жизненных дел. Поэтому ответственность за такое положение вещей, несомненно, лежит на власти.

Однако винить в этом лишь руководящие верхи было бы несправедливо: коррупция пропитала все уровни общества. Вот почему все прежние попытки побороть коррупцию упирались в глухую стену общественного сопротивления. Поэтому правовой беспорядок и негласный коррупционный договор существенно искажают правовое сознание общества.

На всех уровнях общества формируется одиозное правило: "Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения", а умение избежать наказания становится мерилом жизненного успеха.

Оказалось, что в такой атмосфере стало трудно не только людям жить, но и нашему руководству – управлять страной. В этом году административная практика "обогатилась" новым know-how: принятием административных решений, заменяющих работу правоохранительных органов и судов.

Иначе говоря, если проблему нельзя решить, лучше ее обойти.

Речь идет о решении СНБО относительно санкций в отношении граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, а также иностранцев, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Закон "о санкциях" не содержит никакого указания, что их можно применять в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц. Единственная возможность для этого видится в толковании выражения "а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность", поскольку ими могут быть и граждане Украины и украинские юридические лица.

Но в таких случаях должны быть неопровержимые доказательства причастности к террористической деятельности. Одно слово, вводя практику санкций, руководство государства проявляет полное недоверие к национальной правоохранительной и судебной систем, которые способны квалифицировать правонарушение, собрать доказательства и довести дело до законного и справедливого решения суда, принятого в состязательном процессе.

В частности, если были доказательства причастности Виктора Медведчука и Тараса Козака к террористической деятельности, то надо было открыть уголовное производство, собрать доказательства, предъявить подозрение и судить их украинским судом.

Обходной маневр может дорого обойтись украинскому государству, поскольку решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в который подался Виктор Медведчук, может быть не таким, как этого надеется украинское руководство. А проигрыш Украины в этом деле может негативно отразиться на перспективах проевропейских политических сил.

Применение санкций в отношении Виктора Медведчука получило в целом одобрительный отклик в обществе – и мы также приветствовали бы законное привлечение его к ответственности, поскольку он не раз переступал красные линии. Однако популярность этих санкций лишь свидетельствует о низкой правовой культуре общества.

Приспосабливая слова Митрополита Шептицкого к нашей ситуации, можно утверждать, что незаконный акт, исполненный во имя патриотизма, более опасней для народа, чем больше может ему нравиться.

Правозащитники справедливо приводят многочисленные правонарушения, которые содержатся в решении СНБО от 2 и 15 апреля, 14 мая, 18 июня по санкциям в отношении граждан Украины. Это, в частности, незаконное лишение украинского гражданства, принудительное выселение из страны несмотря на то, что подсанкционные лица имеют в Украине семьи, члены которых являются гражданами Украины и тому подобное.

Однако особенно поражает то, что в санкционные списки попало не менее 8 участников боевых действий, воевавших в составе добровольческих батальонов за Украину в 2014-2015 гг. Такие действия государства в отношении своих защитников являются просто аморальными!

К тому же, куда поедут граждане РФ, защищавшие Украину от агрессора с оружием в руках? В России они явно вернуться не могут, их там ждут пытки и смерть, а уехать в другую страну и получить там убежище с полученным решением СНБО статусом они не смогут.

Однако, несмотря на протесты правозащитников, из санкционного списка их не удаляют.

Строгие и репрессивные меры, которые применяются бессрочно и нарушают права человека, являются не ограничительными, а карательными. Следовательно, в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение ряда гарантий, в частности, никакого наказания без закона, право на справедливое судебное разбирательство судом, что установленный законом, соблюдения принципа презумпции невиновности, право быть незамедлительно и подробно уведомленным о характере и причине обвинения, право на эффективное средство правовой защиты, право на уважение частной и семейной жизни, право мирно распоряжаться собственным имуществом и тому подобное.

Однако в ситуации с применением этих санкций ни одна из этих гарантий не была соблюдена.

Еще одной попыткой обойти проблему неэффективного судопроизводства является предоставление больших и, по мнению правозащитников, бесконтрольных полномочий СБУ, что предусмотренные законопроектом о СБУ, который на днях должна рассматривать Верховная Рада. Это лишь усилит описанное выше напряжение.

Этим своим обращением инициативная группа "Первого декабря" хочет остеречь руководство государства: обойти проблему возобновления справедливого судопроизводства не удастся.

Попытка простыми действиями решать сложные проблемы если и может казаться эффективным средством, то непродолжительное время, поскольку эти проблемы будут только обостряться и порождать новые негативные последствия. Видимо, властям кажется, что разрубили гордиев узел. Однако на самом деле открыли ящик Пандоры.

По статье 3 Конституции, "Человек, его жизнь и здоровье... признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, а Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства". Учитывая все сказанное выше, нельзя не сделать вывод, что эти статьи Конституции не стали основным законом нашей жизни, а есть фасадными декларациями, удостоверяющими: украинская демократия во многих сферах остается имитационной.

Однако за этим расхождением между декларациями и реальностью и когда будем судимы все мы: как руководство государства, так и общество в целом".

Напомним, что созданная в двадцатую годовщину референдума инициативная группа "Первого декабря" имеет целью установление новых правил.

Сегодня в группу входят видные украинские интеллектуалы: Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.