Коронавирус Байден обязал работодателей вакцинировать своих сотрудников и дать им выходной

2021-09-10 14:46

Президента США Джо Байден намерен обязать работодателей вакцинировать сотрудников и предоставлять им за это выходные.

"Я поручаю Министерству труда потребовать от всех работодателей с более чем 100 сотрудниками обеспечить полную вакцинацию своих сотрудников или показать отрицательный результат не реже одного раза в неделю", — сообщил Джо Байден в своем Twitter.

Некоторые крупнейшие компании Штатов уже начали вакцинацию персонала: United, Disney, Tyson и Fox News.

"Никто не должен терять зарплату, чтобы получить вакцину или отвезти любимого человека на вакцинацию. Вот почему я поручаю министерству труда потребовать от работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемый отпуск для вакцинации", — полагает американский лидер.

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