Коронавирус В частной школе по ошибке вакцинировали целый класс детей возрастом до 12 лет

2021-09-10 18:33

В частной школе в Ренне вакцину от коронавируса ошибочно ввели четырем школьникам, которым еще не было полных 12 лет, тогда как препарат разрешен к применению для группы от 12 лет.

Как сообщает «ЕПа» со ссылкой на AFP, прививки в школе проводились по инициативе регионального Агентства здравоохранения Бретани и администрации учебного заведения.

"До полных 12 лет им не хватает от одного до нескольких месяцев... Мы пытаемся установить причины этой ошибки", — сообщили в региональном Агентстве здравоохранения, подтвердив информацию, которую ранее распространили СМИ.

Всего в школе первой дозой вакцинировали 25 учеников, с согласия их родителей.

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