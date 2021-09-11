Детали Соцопрос: Украинцы следят за делом Виктора Медведчука и уверены, что реальным приговором оно не закончится, а политика оправдают по всем статьям

2021-09-11 19:19

 

Украинцы пристально следят за судом, который власть устроили над лидером оппозиции Виктором Медведчуком и все больше интересуются ходом дела. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 6 по 9 сентября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США). 

62,4% респондентов ответили, что они интересуются этим делом (+0,9%): 

 

При этом выросло количество украинцев 38,5%, которые считают меру пресечения Медведчуку тяжелее выдвинутых обвинений (+2,4%). Вместе с этим 35,2% респондентов считают, что лидера оппозиции должны были отпустить из зала суда (+1,4%).

 

На вопрос "Чем, по Вашему мнению, закончится суд по делу Виктора Медведчука?" 56,5% опрошенных ответили, что сам процесс затянется, но реального решения не будет (+0,8%): 

 

И наиболее справедливым результатом этого дела 64,5% украинцев считают полное оправдание лидера оппозиции (+2,1%): 

 

Также 71,4% респондентов назвали суд над Медведчуком попыткой власти отвлечь внимание от реальных проблем в стране (+3,0%): 

72,1% опрошенных граждан уверены, что действия власти в отношении Медведчука приведут к росту рейтинга "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ее лидера (+1,7%): 

 

 

В ходе исследования было опрошено 3,012 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).  Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%. 

 
Источник: 112.ua
subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько украинцы задолжали за коммуналку: Госстат назвал астрономическую сумму

2021-09-11 15:00

Стало известно, сколько выходных будет у украинцев в октябре

2021-09-11 11:30

Введение нового локдауна, в Минздраве обратились к украинцам с печальным заявлением: "Будем вынуждены..."

2021-09-07 17:40

Немецкие СМИ цитируют Медведчука о том, что курс Украины в НАТО никогда бы не получил поддержку на всеукраинском референдуме

2021-09-07 13:21

Еще новости в разделе "Детали"

Журналисты незаконно закрытых медиа пришли на форум YES, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине

2021-09-11 19:35

Блокирование властью независимых СМИ подрывает верховенство права в Украине и неприемлемо для ЕС, - журналисты закрытых медиа обратились с открытым письмом к Фюле и Квасьневскому

2021-09-11 19:32

Соцопрос: Украинцы следят за делом Виктора Медведчука и уверены, что реальным приговором оно не закончится, а политика оправдают по всем статьям

2021-09-11 19:19

Осенняя меланхолия украинской экономики

2021-09-11 13:43
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Журналисты незаконно закрытых медиа пришли на форум YES, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине 2021-09-11 19:35
Блокирование властью независимых СМИ подрывает верховенство права в Украине и неприемлемо для ЕС, - журналисты закрытых медиа обратились с открытым письмом к Фюле и Квасьневскому 2021-09-11 19:32
Соцопрос: Украинцы следят за делом Виктора Медведчука и уверены, что реальным приговором оно не закончится, а политика оправдают по всем статьям 2021-09-11 19:19
Осенняя меланхолия украинской экономики 2021-09-11 13:43