Политика Витренко ответил, что остановит запуск "Северного потока-2"

2021-09-12 14:00

Глава Нафтогаза рассказал, что именно помешает работе российского газопровода

Запуску российского газового трубопровода "Северный поток-2" смогут препятствовать санкции США, которые ранее приостанавливали строительные работы.

Об этом на форуме YES Brainstorming сказал глава правления Нафтогаза Юрий Витренко, пишет "Сегодня".

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", – объяснил он.

Витренко напомнил, что в 2019 году американские санкции в отношении компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2", фактически прекратили их работу.

Он отметил, что РФ использует голубое топливо в качестве геополитического оружия, поэтому сегодня отсутствуют предпосылки для того, чтобы газопровод начал работу в коммерческом режиме.