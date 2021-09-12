Коронавирус Минздрав: Маски придется носить даже вакцинированным украинцам

2021-09-12 12:30

 

Вакцинированным от COVID-19 украинцам все равно придется носить защитные маски, как и остальным гражданам. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Право на власть".

По информации, в данный момент мировое сообщество рекомендует продолжать носить средства защиты даже тем людям, которые прошли полный курс COVID-вакцинации.

Также Кузин объяснил, что прививки эффективно защищают от тяжелого течения болезни или от риска умереть, однако оставляет за собой риск заражения.

Отмечается, что в Минздраве предусмотрены наказания за нарушение карантинных ограничений. Нарушения будут пресекаться совместными рейдами Национальной полиции.

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